В Аризоне у семьи отобрали невакцинированных детей

По словам представителей правоохранительных органов штата Аризона, после того, как семья отказалась доставить двухлетнего больного ребенка в госпиталь, группа захвата направилась к жилищу «антипрививочников» и, взломав дверь, отняла детей у родителей.

Как сообщает местная пресса, ситуация развивалась следующим образом: мать ребенка, Сара Бек, побывала у врача-натуропата, который, зафиксировав температуру в 105 градусов (40,5°С), предположил менингит и порекомендовал доставить ребенка в больницу скорой помощи. Вернувшись домой, мать снова измерила температуру тела ребенка и, позвонив врачу, сообщила, что состояние ее чада восстанавливается, и он даже «танцевал на заднем сиденье».

Доктор-натуропат позвонила в Службу защиты детей и сообщила об отказе матери от помощи официальной медицины.

Той же ночью у дверей семейного дома Беков появилась штурмовая группа местного полицейского участка. Офицеры полиции разбудили родителей и потребовали открыть двери, чтобы проверить благосостояние детей. Однако отец семейства отказался, сказав, что с его детьми все в порядке.

Услышав детский кашель сквозь закрытые двери, полицейские получили ордер на обыск и, взломав двери, вошли в дом, где обнаружили троих больных детей.

В результате рейда все трое детей были переданы под опеку местных властей, а родителям были предъявлены обвинения в небрежном уходе за детьми, передает CNN.

Адвокат подсудимых назвал произошедшее грубым вмешательством исполнительных властей в семейные дела Беков и заявил, что полиция не должна была нарушать ночной покой детей.

Между тем жители Аризоны распространяют в социальных сетях информацию о том, что власти штата якобы вступили в сговор с местным отделением Службы защиты детей и отбирают самых здоровых детей с целью их продажи. Семья Бек опровергает данные слухи.