Полиция Оровилля арестовала водителя фургона, закупавшего впрок дизельное топливо и пытавшегося его траснпортировать, не соблюдая технику безопасности.



Фото: CHP

Как сообщает пресс-служба Дорожной полиции Калифорнии, водитель фургона был арестован на местной заправочной станции, где он пытался заполнить горючим несколько цистерн и перевезти их к себе домой.

Увидев, как водитель заправляет емкости топливом, не соблюдая технику безопасности, полицейские предупредили его и даже предложили помощь в транспортировке груза. Однако водитель проигнорировал их и продолжил наполнять баки, ставя их в салон микроавтобуса.

Офицеры полиции задержали нарушителя и арестовали его автомобиль вместе с грузом.

Тем временем многие калифорнийцы выражают недовольство стремительно растущими ценами на горючее. В среднем в штате установилась цена около $4 за галлон, в то время как общенациональная медианная цена составляет менее 3 долларов. Самой низкой стоимость горючего остается в Алабаме — чуть выше $2.50 за галлон бензина марки Regular.

Новый губернатор Гэвин Ньюсом потребовал от Энергетической комиссии штата Калифорния объяснений стремительного повышения цен на топливо.

Президент Трамп обвиняет администрацию штата в высоких налогах, которые отражаются на конечных ценах для потребителей.