Полиция Аризоны арестовала пару, кашлявшую в Walmart и отказавшуюся надеть маски

Как сообщает Yuma Police Department, посетители магазина Walmart – 38-летний Фрэнк Монтойя и 23-летняя Виктория Парра Карранса были арестованы за неповиновение правилам торговой сети и отказ носить маски внутри магазина.

Служащие полицейского департамента штата Аризона получили сообщение о том, что пара покупателей намеренно кашляла в присутствии сотрудников магазина Walmart, а также отказывались надеть лицевые маски.

Кроме того, задержанные пытались уклониться от ареста представителей правоохранительных органов, когда те прибыли на место происшествие. Арестованные были доставлены в местное отделение полиции с обвинением в намеренной “попытке опасного заражения” третьих лиц.