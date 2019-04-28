Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом официально объявил 24 апреля ежегодным Днем памяти Геноцида армян. Геноцид армян также будут изучать в школах Лос-Анджелеса.



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«Вспоминая жертв геноцида и прошедших через него, мы воздаем должное силе и упорству армянского народа. Вынужденные начать новую жизнь в разных уголках мира, армяне смело шли вперед перед лицом невообразимой трагедии. Тысячи из них нашли свой новый дом в Калифорнии, и мы благодарны им за их вклад», – говорится в подписанной губернатором декларации.

24 апреля 2015 года Османская империя начала систематическое истребление армян, которые давно были в стране национальным меньшинством и считались гражданами второго сорта. Первый геноцид в истории XX века продолжался восемь лет и привел к гибели полутора миллионов мужчин, женщин и детей.

Стоит отметить, что Департамент образования Лос-Анджелеса объявил включения курса о Геноциде армян в школьную программу.