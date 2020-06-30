Аризона снова закрывается на карантин

Ограничения вводятся сроком на 30 дней и затронут бары, спортивные залы, кинотеатры и аквапарки, передает Голос Америки.
Бары и тренажерные залы в Аризоне вновь закроются по крайней мере на 30 дней в связи со вспышкой коронавируса в этом штате, объявил губернатор Даг Дьюси.
Объявленная Дьюси месячная пауза, которая также затронет кинотеатры и аквапарки, вступила в силу вечером в понедельник.
Губернатор также запретил мероприятия с участием более 50 человек, фактически запретив массовые празднования по случаю Дня независимости 4 июля.
Органы здравоохранения Аризоны сообщили в воскресенье, что в штате зарегистрировано еще 3858 случаев коронавируса.
Ранее сообщалось об ужесточении карантинных мер в Калифорнии.