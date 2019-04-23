Посол США Хантсман заявил, что развертывание является сигналом для России с тем, чтобы она прекратила «дестабилизирующую деятельность во всем мире», передает Голос Америки.

Фото: USDoD

США развернули в Средиземном море две ударные авианосные группы. Посол США в России Джон Хантсман заявил, что эти корабли представляют собой «100 тысяч тонн международной дипломатии» и сигнал для России.

Хантсман и командующий силами ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго наблюдали за учениями двойной ударной группы с авианосца «Авраам Линкольн» в Средиземном море, говорится в сообщении Шестого флота США.

Совместные учения авианосцев «Авраам Линкольн» и «Джон Стеннис» начались 23 апреля.

В основу учений положены несколько сценариев, детали которых не раскрываются, предполагающих интеграцию двух авиационных подразделений и надводных кораблей с ключевыми союзниками и партнерами в европейском театре военных действий.

Представители ВМС отметили, что это первый случай совместной работы двух американских авианосцев с 2016 года, когда в регионе были развернуты корабли «Дуайт Эйзенхауэр» и «Гарри Трумэн».

«Каждый авианосец, который в настоящее время работает в Средиземном море, представляет собой 100 тысяч тонн международной дипломатии, – заявил Хантсман. – Дипломатические коммуникации и диалог в сочетании с мощной обороной, которую обеспечивают эти корабли, призваны продемонстрировать России, что если она действительно хочет улучшить отношения с США, она должна прекратить дестабилизирующую деятельность во всем мире».

В общей сложности, в операциях двух авианосных групп задействованы более 130 самолетов и вертолетов, 10 кораблей, а также 9 тысяч моряков и морских пехотинцев.

«В эпоху конкуренции великих держав, особенно на море, одна ударная группа авианосца обеспечивает огромную оперативную гибкость и маневренность, – сказал адмирал Фогго. – Две авианосные группы, работающие вместе, при одновременной интеграции и повышении функциональной совместимости с нашими очень опытными союзниками и партнерами по НАТО, обеспечивают беспрецедентный уровень сдерживания односторонней агрессии и совокупное поражающее действие. Также это не должно оставить никаких сомнений в приверженности нашей страны обеспечению безопасности и стабильности в регионе».

Находясь в этом театре, ударные авианосные группы продолжат работу с региональными союзникам и партнерами на море, создавая возможности для повышения эффективности коллективной работы и функционального взаимодействия.

В сопровождение авианосца «Авраам Линкольн» входит испанский фрегат «Мендес Нуньес», что демонстрирует приверженность США союзникам по НАТО, включая испанский флот.

«”Мендес Нуньес”, идущий рядом с “Авраамом Линкольном”, – это надо видеть, – сказал Фогго. – У нас просто замечательное взаимодействие с Испанией».

Находясь в европейском театре, «Авраам Линкольн» и «Джон Стеннис» будут продолжать работу с союзниками и партнерами по НАТО, повышая функциональную совместимость для обеспечения безопасности и стабильности на море, заявили в ВМС США.