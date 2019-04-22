Если верить выводам профессора политологии и пастора баптистской церкви Райна Берджа, сделанным по результатам регулярно проводимого с 1972 года опроса населения General Social Survey, то впервые в истории самой многочисленной деноминацией жителей США стала «нерелигиозен». Так ответили на вопрос о их вере 23,1% американцев. Второй по численности религиозной группой стали католики (23,0%), а третьей — евангелисты (22,5%).

Почему же «нерелигиозные» американцы из года в год увеличивают свою численность и обещают, по прогнозам Берджа, через 4-6 лет стать абсолютным большинством? Эксперты пока что не нашли однозначного ответа.

По мнению президента организации «Американские атеисты» Ника Фиша, одним из факторов могло стать развитие Интернета: онлайн-общение помогает неверующим находить друг друга и создавать сообщества, в которых они не чувствуют себя одинокими.

Робин Бламнер, исполнительный директор Фонда Ричарда Докинза, считает, что все дело в тенденции, которую задают «миллениалы».

«Растет поколение американцев, которые проявляют любопытство к устройству мира и жаждут фактов», – объяснил он.

Неуклонное увеличение количества нерелигиозных жителей США, каковы бы ни были его причины, является реальностью, с которой нельзя не считаться. Однако в эшелонах выборной власти непропорционально мало политиков, представляющих эту категорию людей: как показал недавний анализ Исследовательского центра Пью, даже в текущем составе Конгресса — самом разнородном за всю его историю — нет ни одного открытого атеиста.

Ранее сообщалось о падении количества христиан в Конгрессе.