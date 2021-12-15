Рекордное количество американцев не ассоциируют себя с церковью

Исследование: 3 из 10 взрослых в США не имеют религиозной принадлежности.

Американский аналитический центр, предоставляющий информацию о социальных проблемах, общественном мнении и демографических тенденциях, формирующих Соединенные Штаты и мир опубликовал исследование, в результате которого центр приходит к выводу, что сдвиги в сторону секуляризации в американском обществе не замедляются, a методично увеличиваются – доля населения, не принадлежащего к религии, на 6 процентных пунктов выше, чем она была пять лет назад, и на 10 пунктов выше, чем десять лет назад.

Христиане по-прежнему составляют большинство населения США, однако около 3 из 10 взрослых в США (29%) являются религиозными «нонами» – людьми, которые называют себя атеистами, агностиками или «ничем конкретным», когда их спрашивают об их религиозной принадлежности.

Христиане всех мастей (включая католиков, протестантов, православных) составляют 63% взрослого населения.

Согласно исследованию, уменьшение христиан среди протестантов наиболее значительно – протестантская доля населения снизилась на 4 процентных пункта за последние 5 лет и упала на 10 пунктов за 10 лет. Для сравнения, доля католиков в последние годы оставалась относительно стабильной.

Исследование также показало, что более 6 из 10 черных протестантов (63%) говорят, что они посещают религиозные службы не реже одного или двух раз в месяц; 56% белых протестантов-евангелистов также заявляют, что посещают религиозные службы не реже одного раза в месяц. Регулярное посещение религиозных собраний гораздо реже среди католиков США (35% говорят, что они посещают их ежемесячно или чаще) и белых протестантов, которые не являются рожденными свыше/евангелистами (28%).

8 из 10, назвавших себя рожденными свыше/евангелистами-протестантами (79%), говорят, что молятся каждый день, в том числе 76% белых евангелистов и 81% черных евангелистов.