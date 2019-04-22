Политическим строем Соединенных Штатов является представительная демократия, при которой граждане избирают в органы власти своих представителей. Но насколько это «правительство из народа, созданное народом и для народа» близко по своим убеждениям к населению страны в целом? На этот вопрос попытались ответить аналитики Исследовательского центра Пью, изучив состав нового 116-го Конгресса.

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Процент членов Конгресса, идентифицирующих себя как христиане, несколько уменьшился по сравнению с предыдущим созывом — 88% против 91%. Тем не менее, доля христиан, в особенности протестантов и католиков, в Конгрессе заметно выше, чем среди населения в целом. Исключения составляют лишь отдельные ветви протестантской религии, такие как пятидесятничество.

Но наиболее ярко разница между избирателями и политиками проявляется в количестве тех, кто не принадлежит ни к одной религиозной конфессии. 23% жителей США называют себя атеистами, агностиками или неопределившимися, тогда как в Конгрессе лишь один человек — сенатор-демократ Кирстен Синема из Аризоны — открыто заявляет о том, что она не состоит в какой-либо религиозной группе.

Между тем растущее число членов Конгресса не желает раскрывать в опросах свою принадлежность к определенной вере. На вопрос о своей религии ответили «не знаю/отказываюсь отвечать» 18 человек, или 3% текущего созыва.