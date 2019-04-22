Сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен уже больше 6 лет защищает студентов, выплачивающих непосильные займы на оплату обучения в колледже. Сегодня она обратилась к американцам с идеей простить долги студентам и сделать все общественные колледжи бесплатными.

Элизабет Уоррен не понаслышке знакома с проблемами студентов. Она выросла в семье с невысоким уровнем доходов, и местный колледж с ценой обучения в 50 долларов за семестр изменил ее жизнь. К сожалению, сейчас подобные возможности для детей попросту исчезли: более 70% американских студентов вынуждены брать займы на оплату обучения, а затем продолжать выплачивать их через годы после выпуска.

По плану Уоррен студентам, семейный доход которых не превышает $100 тыс. в год, финансовые институты должны простить до $50 тыс. долга. Для того, чтобы списать студенческие задолженности, которых у американцев накопилось свыше $1 трлн., политик предлагает поднять налог на 1% для среднего класса и на 2% – для более состоятельных граждан.

Сегодня более 42 млн американцев продолжают выплачивать счета за обучение.

Кроме того, Уоррен намеревается понизить цены на учебники для ВУЗов и сделать высшее образование частично бесплатным для меньшинств.

В 2014 году благодаря усилиям Уоррен Министерство образования признало, что студенты, обманутые своими учебными заведениями, имеют право на отмену долгов. В результате были прощены долги по займам для более чем 30 тысяч бывших студентов обанкротившихся коммерческих колледжей, таких как Corinthian и American Career Institute.

В 2015 году Уоррен подняла тревогу по поводу серьезных упущений в работе Министерства образования и Аккредитационного совета независимых колледжей и школ, что привело к упразднению Аккредитационного совета (который, впрочем, в 2018 году был вновь создан решением министра образования Бетси Девос).

Сенатор Уоррен привлекла внимание общественности к непропорционально высокой стоимости финансовых продуктов, предоставляемых студентам банком Wells Fargo по соглашению с колледжами. В результате банк объявил об отмене платы за некоторые банковские услуги для студентов.

Также Уоррен и ее коллеги добились дополнительного федерального финансирования программы отмены студенческих долгов для полицейских, преподавателей, пожарных и других работников общественной сферы. 80 000 военнослужащих, взявших с 2008 по 2014 годы займы на оплату обучения под завышенный процент, благодаря Уоррен получили возмещение.