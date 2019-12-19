Борис Перчаткин о провале славянской церкви в США, епископах-«кротах» и агентах КГБ

Бывший узник веры, протестантский правозащитник и автор книги «Огненные тропы» Борис Перчаткин рассказал «Славянскому Сакраменто», чем отличаются верующие в Советском Союзе от религиозных иммигрантов в Америке.

Перчаткин родился в послевоенное время в семье военнослужащего на Урале. Родной отец Бориса погиб в авиакатастрофе, а мать после трагической смерти мужа вышла замуж за командира танковой роты Георгия Михайловича Перчаткина. В 1953 г. отчима Бориса направили служить в Германию, где он был арестован за невыполнение приказа по подавлению мятежа. Георгий Перчаткин был приговорен к расстрелу, который советские власти заменили на 25 годами Воркутинских лагерей, где он и умер.

Живя в Находке, Борис пришел в пятидесятническую церковь, где стал активно заниматься сбором информации по гонениям на верующих-пятидесятников. Эту информацию христианский активист передавал американским журналистам.

За свою деятельность он дважды арестовывался советскими властями и приговаривался к тюремным срокам общей длительностью в 5 лет.

В 1984 г. Перчаткину удалось встретиться в Москве с государственным секретарем США Шульцем для обсуждения вопроса о выезде протестантов из СССР. Спустя четыре года его представили президенту США Рональду Рейгану. В 1988 г. Борис с семьей по религиозной визе переехал в Соединенные Штаты, где выступил в Конгрессе США с речью о положении верующих в СССР.

Согласно правозащитному центру имени Сахарова, благодаря деятельности Перчаткина более 300 тысячам человек удалось получить приглашения в США. В основном это были верующие-пятидесятники.