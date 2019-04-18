Служба национальных парков напоминает, что шоссе Тиога-Роуд, ведущее к восточному въезду в парк Йосемити, по-прежнему остается закрытым на зимний сезон. Дата открытия шоссе пока неизвестна, но обычно это происходит в конце мая или начале июня. На дорогах продолжается уборка снега, поэтому соблюдайте осторожность при приближении к спецтехнике.

Фото: NPS

Тем временем погода в парке остается точно такой же, какой она была на прошлой неделе. На плоских участках по-прежнему лежит твердый снежный покров, идеальный для передвижения на лыжах, а на большинстве склонов, за исключением северных, снег понемногу начинает превращаться в зерна. К концу недели дневные температуры поднимутся еще выше, и при условии достаточно холодных ночей весенний лыжный сезон будет отличным.

Вероятность схода лавин в Туалэми-Медоуз низкая, однако на больших высотах существует возможность формирования «снежных досок». Туристам следует соблюдать осторожность и внимательно наблюдать за состоянием снега во время похода.

Что касается фауны Йосемити, сотрудники национального парка недавно заметили скопу и несколько других хищных птиц. Несмотря на появление участков открытой воды, рыболовный сезон для них, по всей видимости, еще не начался.