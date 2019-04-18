Генпрокурор Уильям Барр и его заместитель Род Розенстайн провели утром в четверг пресс-конференцию перед обнародованием доклада спецпрокурора Роберта Мюллера по итогам расследования, посвященного российскому вмешательству в президентские выборы 2016 года.

Представляя доклад спецпрокурора Роберта Мюллера по итогам расследования «российского дела», Барр констатировал, что российские агенты вмешивались в выборы американского президента в 2016 году, однако уточнил, что эти люди не были связаны ни с президентом США Дональдом Трампом, ни с его штабом.

«Хотя расследование установило, что российское правительство сочло победу Трампа выгодной для себя и прилагало усилия для достижения этого результата и что предвыборный штаб рассчитывал получить преимущества на выборах благодаря информации, похищенной и опубликованной усилиями России, расследование не установило, что члены предвыборного штаба Трампа вступали в сговор или сотрудничали с российским правительство в ходе его усилий по вмешательству в выборы», – говорится в докладе.

Генпрокурор заявил, что Мюллер не обнаружил свидетельств того, что кто-либо, связанный с предвыборным штабом Трампа, вступал в сговор с российским правительством или российским Агентством интернет-исследований или координировал с ними свои действия.

«Контакты (предвыборного штаба Трампа) с Россией состояли из деловых связей, предложений о помощи предвыборному штабу, предложений организовать личную встречу Трампа и Путина и встречи членов предвыборного штаба с представителями российского правительства, а также инициатив, направленных на улучшение американо-российских отношений», – продолжают авторы межгосударственного расследования.

Генпрокурор заявил, что он и Род Розенстайн несогласны с некоторыми выводами Мюллера по поводу воспрепятствования правосудию.

Он отметил, что доклад Мюллера подтверждает тот факт, что российское правительство стремилось вмешаться в выборы 2016 года.

Генпрокурор подчеркнул, что спецпрокурор не нашел свидетельств того, что кто-либо из граждан США вступил в сговор с российским правительствои или координировал свои действия с Москвой.

Сразу после выборов люди, связанные с властями России, начали выходить на связь с представителями штаба Трампа по разным каналам. Одним из них в докладе называют Сергея Кисляка, который тогда был послом России в США. Команда Мюллера считает, что эти контакты были одобрены российской стороной на высшем уровне. Однако нет никаких доказательств, что в результате Трамп как-то координировал свои действия с Россией, сообщает BBC.

Барр заявил, что Мюллер не обнаружил, что кто-либо незаконно распространял электронные письма, ставшие достоянием гласности в результате взлома компьютерных систем.

Как отметил генпрокурор, доклад Мюллера сообщает о десяти эпизодах, к которым имеет отношение Трамп, и рассматривает вопрос, можно ли квалифицировать их как воспрепятствование правосудию.

По словам Барра, он рассмотрел содержащиеся в докладе спецпрокурора детали, касающиеся действий Трампа и опредедяющие, имело место воспрепятствование правосудию.

Генпрокурор отметил, что президент Трамп был огорчен и разгневан расследованием, полагая, что оно вызвано незаконными утечками информации.

«Когда (бывший генеральный прокурор Джефф) Сешнс сообщил президенту о назначении спецпрокурора, президент откинулся в кресле и сказал: О Боже. Это ужасно. Это конец моего президентства. Мне конец».

Барр констатировал, что Белый дом в полном объеме сотрудничал с расследованием, проходившим под руководством Мюллера.

Реакция Трампа

Тем временем президент Трамп в «Твиттере» вновь обрушился с критикой на расследование Мюллера, назвав его «величайшей политической уткой всех времен» и «травлей президента». Он также вновь заявил, что преступления совершали его соперница-демократ Хиллари Клинтон, другие демократы и «грязные копы», как он называет высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов, которые, по его словам, пытались помешать ему стать президентом, передает Голос Америки.

Реакция демократов

Между тем, демократы не согласны с опубликованной версией доклада и призвали Мюллера дать публичные показания о проведенном им расследовании российского вмешательства. Сенатор от Калифорнии Нэнси Пелоси и лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер назвали «однобоким» резюме доклада Мюллера.