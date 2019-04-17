В Редвудском национальном парке существует удивительное многообразие животного и растительного мира. Сохраняемая здесь экосистема включает некоторые из самых величественных деревьев Земли. Вместе с секвойями в Редвуде чувствуют себя как дома банановые слизни, серые киты, дугласовы пихты, медведи-барибалы и морские анемоны.

Фото: NPS

Персонал парка поддерживает и восстанавливает биологическое разнообразие посредством широкого круга мероприятий. Сохранение природных процессов и генетического потенциала региона позволит насладиться красотой древнего леса бесчисленным будущим поколениям.

Когда белый человек впервые встретился с секвойями в 19 веке, они начали падать под его топорами и пилами. Огромные деревья давали первопоселенцам Америки неистощимый, как казалось, запас строительного материала. Однако всего за сотню лет обширные леса сократились до малой доли своего былого величия. К началу 20 века стало очевидным, что старые леса находятся под угрозой.

Благодаря действиям Лиги спасения секвойных лесов деревья получили необходимую защиту. В 1920-х годах администрация штата Калифорния основала для сохранения лучших из сохранившихся секвой парки «Джедедайя Смит», «Дель-Норте» и «Прери-Крик».

В 1968 году Конгресс США взял земли, окружающие эти три парка, под свою защиту, создав Редвудский национальный парк. В 1994 году управление всеми четырьмя заповедниками перешло к Департаменту парков Калифорнии и федеральной Службе национальных парков.

Сегодня посетителей Редвудского парка встречают не только рощи древних секвой, но и открытые прерии, две больших реки и 60 километров нетронутого калифорнийского побережья. Также парк служит полигоном для испытания технологий масштабного восстановления пострадавших лесов и рек.

Племена американских индейцев жили в регионе Северного побережья тысячи лет и до сих пор сохраняют присутствие в районах, прилегающих к Редвуду. Руководство парков консультируется с ними, помогая продолжать культурные традиции.

*Редвудский национальный парк находится на Северном побережье Калифорнии и Орегона. Северное побережье — это географический регион, начинающийся у городов Юкайа и Форт-Брэгг в Калифорнии и продолжающийся до округа Джосефин в Орегоне. Если ехать по шоссе 101 в северном направлении, то можно отчетливо заметить переход растительности с калифорнийских дубовых лесов на секвойи и дугласовы пихты, а также растущую влажность климата.