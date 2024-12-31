Зима – лучшее время отдыха на горячих источниках 

Вы, наверняка, уже задумались, куда поехать во время рождественских каникул, чтобы расслабиться телом и душой и на природу посмотреть, и, возможно, спортом заняться. Горячие источники Keough Hot Springs в округе Иньо как раз подходят для такого отдыха. Они расположены примерно в четырех часах езды от Лос-Анджелеса по шоссе I-395, и если свернуть с трассы в районе местечка Биг-Пайна и проехать около мили, то можно совершенно бесплатно окунуться в теплую минеральную воду, бьющую из недр земли.

Расслабиться в горячей минеральной воде особенно приятно в зимнее время, когда вокруг свежо и прохладно, поскольку летом из-за жары зайти в воду температурой 104F (40С) практически невозможно. В любом случае, перед погружением в минеральную воду рекомендуется сначала узнать противопоказания, проконсультироваться с лечащим врачом и следовать предупреждениям, установленных на знаках.

Недалеко от бесплатного и доступного водоема находится небольшой одноименный курорт с несколькими бассейнами, температура воды в которых отличается. Курорт Keough Hot Springs был основан в 1919 году, на котором за умеренную плату можно насладиться комфортным отдыхом, заняться аква-аэробикой и зарядиться энергией горного хребта Сьерра-Невада. В 1920–1930-х годах курорт представлял собой полноценный оздоровительный и развлекательный центр с возможностью не только поправить здоровье, но и заняться рыбалкой, пообедать и потанцевать.

Сегодня комплекс Keough Hot Springs — это самый большой природный бассейн с горячими источниками в Восточной Сьерре. Горячие источники вытекают из-под земли при температуре 123F (50C). Система охлаждения в виде водопада позволяет регулировать температуру воды, содержащую 27 минералов, до приятной и пригодной для использования.

Гости могут приезжать на этот курорт в течение года и останавливаться в палатках, либо в домах на колесах, либо в небольших домиках-хижинах. Здесь, в тиши и спокойствии можно насладиться природой и помедитировать или сходить на рыбалку, или покататься на лыжах на горе Маммот, или отправиться покорять самую высокую гору США – гору Уитни, или посетить древние остистые сосны Bristlecone Pine. А в сувенирном магазинчике Keough’s Shop можно приобрести как памятные сувениры, так и принадлежности для плавания и необходимые товары для кемпинга.

Чтобы по-настоящему отдохнуть на горячих источниках и получить максимальное удовольствие, то лучше всего выделить на это два дня с ночевкой непосредственно в Keough Hot Springs, поскольку дорога займет время: из Сан-Франциско ехать около семи часов, а из Лос-Анджелеса — около четырех, поскольку после горячих ванн на свежем воздухе неизменно расслабляешься и хочется остаться подольше.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship