На прошлой неделе в горах горах Сьерра Невады прошло несколько незначительных похолоданий с теплой солнечной погодой в промежутках между ними. За ночь верхняя часть снежного покрова не успевала промерзнуть, а днем промокала и подтаивала. Это создало трудности для передвижения, в особенности для тех, кто не успел выйти из дома ранним утром, передают сотрудники Службы национальных парков США.

Фото: El Dorado County Sheriff

Пo словам рейнджеров, путешественникам следует учитывать, как ночные температуры влияют на снежный покров в данное время года. Сейчас снег по-прежнему находится в переходной фазе и не вполне готов к весеннему сезону. Чем больше циклов оттаивания и замерзания проходит снег, и чем больше времени ночные температуры держатся ниже нуля, тем удобнее и безопаснее передвигаться по снегу на лыжах.

В настоящее время хороший зернистый снег можно встретить на южных склонах гор до уровня в 11 000 футов, а на восточных склонах — чуть ниже. На всех сторонах гор на снежный покров оказал влияние мощный северный ветер, который наблюдался в центральной части Сьерра-Невады на протяжении последних нескольких дней.

На горных участках шоссе интенсивно продолжается уборка снега. В настоящий момент дорога очищена до высоты в 9 100 футов. От дамбы Эллери-Лейк до перевала Тиога лежит глубокий и ровный слой снега, до которого Департамент транспорта Калифорнии доберется в течение следующих нескольких недель. Посетителям парка следует соблюдать крайнюю осторожность рядом со снегоуборочной техникой.

На этой неделе наблюдалось в каньоне Ли-Вайнинг несколько сходов влажного снега, а также на 50-й магистрали близ озера Тахо. Несмотря на небольшие размеры и медленное движение, этот вид лавин может представлять реальную опасность.