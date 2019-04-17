МИД России выступил с осуждением недавнего решения американского суда о криминальной ответственности гражданки РФ Богданы Осиповой, которая обвиняется в похищении собственных детей, включая младшую дочь Изабеллу, которая родилась в России. Об этом заявилa пресс-секретарь ведомства Мария Захарова.



Фото: МИД РФ

Выступая на пресс-конференции в Москве госпожа Захарова рассказала, что матери троих детей грозит наказание в виде 43 лет тюрьмы. Осипову обещают выпустить на свободу, если ее детей, которые сейчас живут в Калининграде с родственниками, привезут в Соединенные Штаты.

“Мы получили несколько писем от матери Богданы. От материалов, которые она нам прислала, становится больно на душе, – сказала Мария Захарова. – После развода в 2014 году Осипова вернулась в родной Калининград. Однако через некоторое время она вновь приехала в Соединенные Штаты и была арестована. Ее бывший муж подал в суд, и ее обвинили в похищении своих детей. Уже два года Богдана находится в одном из центров временного содержания штата Техас“.

“Теперь Осиповой грозит немыслимое наказание в виде 43 лет тюрьмы. Ее требование алиментов у бывшего мужа, поддержанное российским судом, здесь было расценено как вымогательство, – рассказал представитель российского МИДа. – Фактически гражданку России держат в американской тюрьме в качестве заложника. Это безумие. Это неприкрытый и жестокий шантаж. Они хотят забрать у нее детей в обмен на свободу. Более того, это вопиющее нарушение прав детей: их уже лишили матери, а американский отец не предоставляет им никакой финансовой поддержки”.

Посольство России в Вашингтоне и Генеральное консульство России в Хьюстоне, в чью консульскую территорию входит штат Канзас, пристально следят за развитием дела Осиповой с момента ее ареста и предоставляют ей всю возможную помощь. Они помогли ей найти местного русскоязычного адвоката и поддерживают контакт с ее родственниками.

“Мы требуем, чтобы американские власти прекратили это беззаконие и освободили гражданку России, вернув детям их мать”, – заявила Захарова.

Дети Богданы Осиповой, 5 и 6 лет, были рождены в браке с американцем, но имеют российское гражданство.

Ранее родители заключенной сообщали, что в декабре прошлого года ее состояние резко ухудшилось и она выглядела удручающе.

Между тем, российские дипломаты в Вашингтоне провели встречу, на которой обсуждались вопросы защиты прав российских граждан в США, в том числе отбывающих наказание в местных исправительных учреждениях, проблематика соотечественников. Об этом сообщается на странице Посольства РФ в Фейсбуке.