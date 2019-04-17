На акцию Бессмертного полка в Вашингтоне просят не приносить флаги

4 мая у Белого дома в Вашингтоне активисты проведут марш “Бессмертного полка”. Как сообщается в событии, опубликованном на Фейсбуке, организаторы акции “Бессмертный полк в Вашингтоне” просят не приносить флаги, а “взять с собой только фотографии и цветы”.

Фото: РИА Новости

“Присоединяйтесь к нам, чтобы воздать должное вашим родным, которые сражались с нацизмом во Второй мировой войне. Приносите с собой фотографии родственников, воевавших в Второй мировой на стороне СССР, США и других армий антигитлеровской коалиции. Также мы приглашаем принять участие в марше родственников жертв Холокоста, блокады Ленинграда, и тех, кто пережил войну ребенком. Поделитесь рассказами о ветеранах войны в вашей семье. Память о Великом поколении не должна быть потеряна!” – говорится в объявлении, размещенном на Фейсбуке.

Организаторы отмечают, что встреча состоится на закрытом участке Пенсильвания-Авеню, на северной стороне Белого дома. Далее шествие пойдет вдоль 17-й улицы к Мемориалу Второй мировой войны. Участники смогут возложить к мемориалу цветы, а затем состоится небольшой концерт.

“Это не политическое и не коммерческое мероприятие. Любая реклама запрещена. Просьба оставить дома флаги, возьмите с собой только фотографии и цветы”, подчеркивается в сообщении.

Акция памяти фронтовиков-победителей, участников Второй мировой войны, как и в десятках других городов США, проходит в американской столице ежегодно.