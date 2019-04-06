Роща гигантских секвой в Йосемити открыта для посещений

Роща гигантских секвой Марипоса, расположенная в южной части Йосемитского национального парка, состоит из более чем 500 взрослых деревьев. В этой роще зародилась сама идея национальных парков: в 1864 году президент Линкольн подписал закон о сохранении рощи Марипоса и Долины Йосемити для целей общественного отдыха.

Этот закон, принятый в неспокойное время Гражданской войны, занял важное место в истории Соединенных Штатов. Впервые за все время существования страны федеральное правительство взяло под свою защиту живописные природные участки для блага будущих поколений. Роща Марипоса, ставшая частью Йосемитского национального парка в 1906 году, пользуется у туристов огромной популярностью.

Весной 2015 года Марипоса закрылась для проведения масштабного реставрационного проекта. Основными целями этого проекта стало улучшение условий жизни гигантских секвой и обустройство рощи для удобства туристов. В ходе реновации были решены проблемы, связанные с экологической ситуацией, в том числе беспокойство корней древних деревьев дорогами, тропами и другими искусственно созданными объектами. Роща вновь открылась для посетителей 15 июня 2018 года.

Частью проекта стало поселение в роще персонала, занимающегося обслуживанием, защитой природных и культурных объектов и улучшением условий для посетителей.

Между рощей и туристическим центром у Южного въезда в парк ходит бесплатный автобус. В туристическом центре имеется автостоянка на 300 мест, которая может полностью заполняться к обеду. Чтобы увеличить шансы найти место для парковки, посетителям рекомендуется приезжать не позднее середины утра.