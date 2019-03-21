После сурового зимнего сезона в Йосемитский национальный парк на неделю раньше обычного пришла весна. Снежный покров ниже 7500 футов начал стремительно исчезать, оставляя глубокие проталины.

Фото: nps.gov

Днем пищухи, гаички и другие местные птицы поют жизнерадостные брачные песни, а оставшихся на ночевку туристов приветствуют своим уханьем филины.

Однако свежевыпавший снег вернул в Сьерра-Неваду непредсказуемые дорожные условия. Туристам, въезжающим в парк по Тиога-Роуд, следует соблюдать особую осторожность в районе Грин-Бридж.

Также новый слой снега, не успевший хорошо сцепиться со старым покровом, при определенном сочетании температуры и ветра может вызывать лавины, сообщает пресс-служба Национального заповедника.

Благодаря большому количеству снега, засуха в штате практически отступила, оставив едва заметные следы лишь в некоторых районах Южной Калифорнии.