В конце февраля 2005 года работник коммунальной службы Майами обнаружил 21-летнюю иммигрантку из Украины по имени Инна Будницкая раздетой, избитой до полусмерти и брошенной на улице города. Она не помнила ничего из того, что с ней произошло. Следователи просмотрели записи с видеокамер гостиницы, в которой Будницкая остановилась, но столкнулись с загадкой: рано утром она зашла в лобби и больше в поле зрения камер не появлялась.



На днях телеканал ABC представил двухчасовой документальный фильм, посвященный этому таинственному преступлению. Он рассказывает о частном детективе Кене Бреннане, который, тщательно собрав и сложив вместе все улики, выяснил, как Будницкая покинула гостиницу, и выследил человека, ДНК которого совпал со следами, оставленными на месте преступления.

В поисках разгадки Бреннан просмотрел все видеозаписи из гостиницы. Он заметил, что ранним утром в день нападения на Будницкую мужчина крупного телосложения выкатил из гостиницы большой чемодан, а примерно через час вернулся уже без него. Бреннан выяснил имя подозреваемого, Майкл Джонс, и место его проживания, Фредерик, штат Мэриленд — более чем в 1000 миль от Майами.

ДНК Джонса совпала со следами, оставленными преступником, однако никаких других доказательств его вины найдено не было. В результате Джонс заключил сделку с правосудием и отделался всего двумя годами тюрьмы. Естественно, украинская иммигрантка была недовольна таким решением суда. Позже правоохранительные органы проверили ДНК Джонса по базе данных CODIS Федерального бюро расследований и обнаружили его связь еще с двумя нераскрытыми случаями изнасилований в Колорадо-Спрингс и в Новом Орлеане.

В 2009 году суд присяжных в Колорадо нашел Джонса виновным в сексуальном нападении, и он был приговорен к тюремному заключению сроком от 24 лет до пожизненного. В 2015 году в суде в Новом Орлеане Джонс сознался в двух случаях изнасилования и получил еще 45 лет тюрьмы, передает телеканал ABC.