Во вторник, 5 марта 2019 года, прокуратура округа Сент-Чарльз предъявила 26-летнему Майклу Коху из О’Фаллона (штат Монтана) обвинения в двух случаях вторжения в частную жизнь и одном случае попытки вторжения в частную жизнь.

В ходе расследования сотрудники правоохранительных органов обнаружили фотографии неизвестных женщин, которые, по всей видимости, были сделаны без их согласия в солярии спортзала Club Fitness в городе Сент-Питерс. Большинство из этих снимков были плохого качества и не показывали лиц.

Кох был арестован 5 марта и в тот же день вышел на свободу под залог в сумме $1 500.

Согласно судебным документам, Кох опубликовал 175 снимков женщин различной степени обнаженности на русскоязычном фотохостинге. По мнению следователей, 41 из этих снимков был сделан в помещении местном фитнесс-клубе.

Администраторы русскоязычного сайта уведомили о нарушениях Министерство внутренней безопасности США, сотрудники которого выявили владельца учетной записи и передали дело местной полиции, передает телеканал FOX.