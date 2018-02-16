Йосемитский национальный парк сообщил о том, что роща гигантских секвой Марипоза вновь откроется для посещения в 9 часов утра в пятницу, 15 июня 2018 года.

Роща Марипоза была закрыта в июле 2015 года для завершения реставрационного проекта. Служба национальных парков совместно с организацией Yosemite Conservancy работает над улучшением гидрологической обстановки, сооружением пешеходного мостика с доступом для инвалидных колясок и постройкой нового туристического центра.

В роще растет более 500 гигантских секвой, сотни и даже тысячи лет назад появившихся из крошечного семечка и выросших до стометровой высоты. Эти величественные деревья в 1864 году вдохновили политиков на создание закона по охране секвойного леса и долины Йосемити, который заложил основу идеи национальных парков.

Однако спустя полторы сотни лет деятельность человека оказала негативное влияние на секвойи и их среду обитания. Рощу пересекли асфальтовые дороги, парковки и исхоженные тропы, нарушая распределение воды и угрожая здоровью деревьев.

В 2014 году при финансовой поддержке Yosemite Conservancy в парке был запущен многолетний проект по восстановлению рощи Марипоза, чтобы сохранить это чудо природы для будущих поколений.