Ядерный комплекс времен Холодной войны предлагает экскурсии

Национальный исторический парк Minuteman Missile National Historic Site в Южной Дакоте предлагает посетить бывший комплекс ядерного сдерживания, действовавший в период Холодной войны. Парк дает возможность изучить парадоксы Холодной войны и полюбоваться мирными прериями, в которых когда-то скрывалась мощь, способная уничтожить весь мир.

Фото: NPS/M. Hosking

Выставка рассказывает о ракетах «Минитмен», ядерном сдерживании и Холодной войне. Открытые для посетителей военные бункеры служат наглядной демонстрацией боеготовности ядерных военных сил США в тот период времени. Эти объекты вместе с демонстрирующимися в туристическом центре экспонатами раскрывают посетителям парка историю одной из самых важных эпох в истории как Америки, так и всего мира.

Например, в Национальном историческом парке ракет «Минитмен» находятся два объекта бывшего ракетного поля, которое с 1963 года до начала 1990-х располагалось в западной части штата Южная Дакота. Всего комплекс насчитывал 15 центров управления, соединенных со 150 ракетными шахтами. Из них сохранились центр управления запуском «Дельта-01» с подземной инфраструктурой и ракетная шахта «Дельта-09».

Во времена Холодной войны в подобных ракетных полях на Великих равнинах тысячи служащих ВВС США жили и работали рядом с ядерным оружием, обладающим беспрецедентной разрушительной силой. Именно это оружие грозило уничтожением любому агрессору, который решил бы начать атомную войну против Соединенных Штатов или их союзников. Эта угроза служила средством сдерживания, парадоксальным образом сохраняя хрупкое перемирие.

Одна из самых ответственных функций во времена Холодной войны лежала на пусковых расчетах, способных запустить ядерные ракеты из центра управления. Эти расчеты находились в постоянной боевой готовности, а бригады обслуживания и военная полиция обеспечивали работу и безопасность ракетных баз.

Ракетная база в Южной Дакоте работала 24 часа в день на протяжении тридцати лет. Несмотря на летний зной и жестокие зимние холода, боеготовность ракет поддерживалась непрерывно. Тем временем местные землевладельцы и жители небольших городков в центральной и северной частях Великих равнин жили буквально бок о бок с ядерным оружием. Все американцы, живущие в свободе и процветании, тем не менее сознавали, что атомная война способна в одночасье разрушить их привычный образ жизни. То же самое можно было сказать и о других нациях по всему миру.

Капиталистическая демократия Соединенных Штатов и их союзников соперничала с тоталитарным коммунистическим режимом Советского Союза. Холодная война велась посредством экономики, политики, культуры и непрямых военных конфликтов. В конце концов Советский Союз развалился, однако мир успел несколько раз побывать на краю пропасти.

“Выставленные в нем экспонаты рассказывают о технологии, которая сделала это возможным, о мужчинах и женщинах в военной форме, о простых людях, которые боялись худшего, о гражданской обороне и о политиках, которые привели мир на край гибели и вернули обратно”, – подчеркивают сотрудники военно-исторического парка.