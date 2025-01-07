Meta отменяет цензуру контента и фактчекинг

Марк Цукерберг обещает свободу слова на Facebook и Instagram: что это значит для пользователей?

Во вторник рано утром основатель в Facebook Марк Цукерберг на своей FB-странице сделал “важное” заявление, касающееся будущего платформы. Он заявил, что “пора возвращаться к корням”, поэтому Meta, владеющая Facebook, будет пересматривать политику модерации контента и изменит подход к цензурированию публикаций – “количество ошибок будет уменьшено, политики буду упрощены и восстановлена свобода слова”.

Цукерберг подчеркнул, что фильтры, которые использовались для отбора материалов, подвергнутся переработке, чтобы обеспечить большую свободу выражения мнений пользователей.

Что конкретно обещал изменить Цукерберг?:

1. Заменить в течение ближайших двух месяцев факт-чекеров на замечания сообщества.

2. Упростить политики в отношении конвента, что подразумевает отказ от ограничений, касающихся иммиграции, гендера и др.

3. Ввести новый подход к внедрению и соблюдению политик.

4. Возвращение Гражданского контента, что подразумевает больше политического содержания.

5. Переместить команд по доверию и безопасности и модерации контента в Техас.

6. Защищать свободу слова во всем мире.

В своей речи Цукерберг подчеркнул, что будет сотрудничать с администрацией Дональда Трампа и поддерживать американское правительство.

Политический контент, по словам руководителя Meta, необходим многим пользователям для обсуждения и осознания происходящего в мире, поэтому он будет возвращен. Он также заверил, что компания восстановит часть аккаунтов, которые ранее были заблокированы или удалены из-за правил, считавшихся слишком строгими.

Заявление сотрудничать с президентом Трампом может восприниматься неоднозначно, учитывая роль Facebook в прошлых политических конфликтах. Однако Цукерберг утверждает, что компания стремится восстановить доверие пользователей, многие из которых в последние годы разочаровались в социальной сети.

В своем обращении руководитель Meta отметил, что Facebook планирует вдохновляться подходами социальной сети “X”, принадлежащей Илону Маску, где спорный контент не удаляется, а сопровождается пояснительными комментариями. По мнению Цукерберга, такой подход может быть более эффективным для сохранения демократических ценностей.

Цукерберг подчеркнул, что раньше контент удалялся, теперь внимание будет направлено на уменьшение ошибок: по старым политикам мнения с отличными идеями “затыкались”, поэтому сейчас что он хочет, чтобы люди “могли свободно делиться опытом и мнениями на наших платформах”.

Рано еще делать выводы о том, насколько сильно заявленные изменения в политике модерации контента повлияют на работу Facebook и Instagram и как они будут реализованы, поскольку они могут привести как к позитивным, так и негативным последствиям. Однако на данный момент очевидно то, что заявление Цукерберга выглядит как попытка адаптироваться к новым вызовам, связанным с приходом администрации Трампа, и ожиданиям пользователей. В начале марта будут видны первые результаты заявленных изменений.

Виталий Атаев Трошин, California Local News Fellowship

Елена Кузнецова, SlavicSac.com