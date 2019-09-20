Утром 19 сентября полиция города Менло-Парк получила сообщение о мужчине, спрыгнувшем с четвертого этажа здания по улице Джефферсон-Драйв. Прибывшие на место происшествия полицейские и пожарные обнаружили пострадавшего лежащим без сознания; вернуть его к жизни медикам не удалось.

Сообщается, что скончавшийся являлся сотрудником Фейсбука.

Скончавшийся был доставлен в госпиталь округа Сан-Матео, его имя не разглашается до оповещения ближайших родственников. Результаты предварительного расследования говорят о том, что произошло самоубийство.

Полиция напоминает, что если вы или кто-то из ваших близких попали в сложную жизненную ситуацию, Национальная горячая линия по предотвращению суицида может помочь.