Социальные сети ополчились против “антипрививочников”

Фейсбук начинает кампанию по борьбе с распространением дезинформации о вакцинах. Об этом сообщила в официальном пресс-релизе вице-президент по вопросам глобальной политики Моника Биккерт.

У страниц и групп, распространяющих заведомо ложную информацию о прививках, будет понижаться рейтинг. Также они будут исключаться из рекомендаций, выдаваемых при поиске. Рекламные объявления, содержащие подобную информацию, будут удаляться, а злостные нарушители могут быть отключены.

Помимо этого, Фейсбук планирует начать работу по продвижению сведений о вакцинации из заслуживающих доверия источников, таких как Всемирная организация здравоохранения и Центры по контролю и профилектике заболеваний США.

Ранее Pinterest и YouTube предприняли также шаги по лимитированию постов “антипрививочников”.