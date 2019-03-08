В Сакраменто запустили тестовую программу каршеринга

На этой неделе компания GIG Car Share запустила тестовую программу каршеринга, воспользоваться которой могут все жители Сакраменто. В 13-мильной зоне вокруг центра города, а также в нескольких южных и восточных пригородах, будут доступны до 260 электромобилей Chevrolet Bolt.

Каршеринг становится для жителей Сакраменто эффективной заменой личным автомобилям и такси. Пользователи системы GIG платят только за время использования машины, выбирая наиболее подходящий из трех видов оплаты: $0.40 в минуту, $15.00 в час или $85 в день. Расходы на заправку, парковку и страховку включены в цену.

Помимо GIG Car Share, в Сакраменто действует компания Envoy, парк машин которой состоит из 40 электромобилей Volkswagen e-Golf. Обе фирмы тесно сотрудничают с городской администрацией и участвуют в инициативе Green City, целью которой является переход города на экологически чистые виды транспорта.