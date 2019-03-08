Евросоюз планирует ввести визовый режим для американцев

Соединенные Штаты Америки находятся в списке из 62 стран, гражданам которых для кратковременного посещения Евросоюза не нужна виза. Однако в 2021 году Европейский союз планирует запустить программу пограничного контроля ETIAS, регистрация в которой будет обязательна для всех визитеров, в том числе американцев.

Система ETIAS была задумана как средство усиления пограничного контроля и борьбы с такими проблемами как терроризм и нелегальная иммиграция. Въезжающие в страны Евросоюза будут проверяться по базам данных Интерпола, Европола и Шенгенской информационной системы.

Сообщается, что наличие визы для путешествующих из США страны Евросоюза будут требовать, даже если американцы планируют находится на территории ЕС менее 90 дней. Правила въезда в Великобританию остается прежним – безвизовым для граждан США.

Для получения визы ETIAS, срок действия которой составляет 3 года, гражданам США требуются паспорт, кредитная/дебетовая карта и адрес электронной почты. Подать заявление можно на сайте EtiasVisa.com.