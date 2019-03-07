В России задержаны миссионеры Церкви Иисуса Христа Святых последних дней (мормонов), которые, находясь в Приморском крае, обучали жителей Новороссийска английскому языку без официального на то разрешения. Об этом сообщил представитель Церкви в интервью телеканалу Fox News. Госдепартамент США также подтвердил сведения об аресте миссионеров.

Мормоны были задержаны 1 марта в молитвенном доме в Новороссийске. Местные власти обвиняют их в преподавании английского языка без соответствующей лицензии, тогда как при въезде в Россию волонтеры назвали целью своего визита религиозную деятельность.

По информации издания «Коммерсант», граждане США настаивали на том, что беседы и дискуссии с россиянами на английском языке «являются одной из форм религиозной работы, что закреплено в уставе религиозной организации». Тем не менее российский суд оштрафовал каждого из них на 2 тысячи рублей (около 30 долларов) и поместил в центр временного пребывания иностранцев для дальнейшей депортации. Задержанные подали жалобу в Краснодарский краевой суд.

Отец одного из арестованных, Кайл Бродовский, опубликовал на своей странице в Фейсбуке фото сына с благодарностью за поддержку «со всего мира».

Как удалось узнать «Славянскому Сакраменто», в Приморском районном суде Новороссийска в данный момент рассматривается дело некого Гаага Дэвида Удо по статье 18.8 ч.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях («Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации»). Данная статья предусматривает наложение административного штрафа в размере от 5000 до 7000 рублей, а также выдворение нарушителя за пределы Российской Федерации.

Представитель МИД РФ Мария Захарова также подтвердила в российской прессе информацию о задержании американских миссионеров.