США ввели новые санкции против Москвы в связи с войной в Украине

Вашингтон наращивает дипломатическое давление на государства и частные компании по всему миру, чтобы обеспечить соблюдение уже введенных санкций, пишет Русская служба «Голоса Америки».

США в четверг ввели новые крупномасштабные меры против России в связи с войной в Украине. Санкции направлены против энергетического потенциала РФ, против случаев уклонения от санкций, против производства беспилотников.

Анонсированные меры касаются сотен физических и юридических лиц.



Вашингтон усиливает дипломатическое давление на страны и частные компании по всему миру с целью обеспечить соблюдение санкций, введенных против России.



В заявлении Госдепартамента отмечается, что вышеуказанные меры направлены, в частности, против организации «Арктик-2 СПГ», планирующей поставлять на мировые рынки сжиженный природный газ (СПГ).



«Арктик-2» рассчитывал начать экспорт в ближайшее время, и пока неясно, какой объем российского СПГ будет заблокирован новыми мерами. Крупнейший российский производитель СПГ «Новатэк» в сентябре заявил, что начнет поставки в рамках «Арктик-2 СПГ» в начале следующего года.



Вашингтон вводит санкции против создателя и разработчика беспилотников «КУБ-БЛА» и «Ланцет», а также сети, занимающейся закупками деталей для них.



ООО «ZALA Aero», российская компания, которая, как отмечается в заявлении Госдепартамента, разрабатывает, производит и продает минобороны РФ БПЛА, а также российская компания A-LEVEL AEROSYSTEMS, производящая и продающая беспилотники под маркой «ZALA», также попали под санкции, как и владелец этих компаний Александр Захаров, а также представитель МИД РФ и его жена Мария Захарова, его дочь и сыновья и принадлежащие им компании. По мнению Госдепартамента, Захаров является создателем и разработчиком беспилотников.



Министерство торговли внесло в санкционный список лиц, подлежащих экспортному контролю, 13 компаний из России и Узбекистана за действия, «противоречащие интересам национальной безопасности и внешней политики США».



Министерство финансов сообщавет, что эти компании продолжают отправлять Москве приоритетные товары двойного назначения, в том числе компоненты, используемые Кремлем в различных системах вооружений.



Под санкции Министерства финансов попали также семь российских банков и десятки промышленных компаний, в том числе ООО «Газпромнефть Каталитические системы», которое, по мнению Министерства финансов, производит химические реагенты для передовой нефтепереработки в России.



«Россия зависит от физических и юридических лиц из третьих стран, которые добровольно пополняют запасы ее вооруженных сил и способствуют чудовищной войне против Украины, и мы без колебаний привлечем их к ответственности, – заявила министр финансов Джанет Йеллен. – Наша глобальная санкционная коалиция перекрыла России доступ к ключевым ресурсам для ее военно-промышленного комплекса и подорвала способность Кремля вести свою неспровоцированную войну. Сегодняшние действия демонстрируют нашу дальнейшую решимость продолжать разрушать все звенья российской цепи военных поставок и преследовать внешних игроков, которые стремятся поддержать военные усилия России».

Под санкции также попали корпорация «АФК-Система», МГТУ имени Баумана, «Почта Банк», Всероссийский банк развития регионов (ВБРР) и банк «Русский стандарт».

Также под американские санкции попал племянник главы Чечни Рамзана Кадырова Якуб Закриев. Он стал гендиректором ООО «Данон Россия», после того как российские активы французской компании Danone были национализированы.



В список Минфина включены турецкие компании и бизнес-структуры из ОАЭ, в том числе компании, поставлявшие в Россию приоритетные товары, авиационные запчасти и технику.



Под санкции попали также три китайские компании – две, которые, по имеющимся данным, осуществили сотни поставок электрооптического оборудования, камер и других товаров, и одна, которая поставляла компоненты радаров российским фирмам.



Госдепартамент также ввел санкции против ряда связанных с обороной организаций и закупочных компаний в ОАЭ.



Под санкции попали также строительные компании, российские чиновники и горно-металлургическая компания, реализующая проект по разработке крупнейшего в мире месторождения титановой руды, расположенного на территории России.

Между тем «Радио Свобода» сообщает со ссылкой на расследование Би-би-си, что принадлежащая гражданке России юридическая компания открыла больше 900 юридических лиц в Великобритании. С их помощью могли скрываться от санкций российские бизнесмены и чиновники. В расследовании участвовали также британская НКО Finance Uncovered и Сейшельская радиовещательная корпорация.

Согласно расследованию, зарегистрированная на Сейшелах юридическая компания «Альфа консалтинг» с 2017 года зарегистрировала каждое пятое партнерство с ограниченной ответственностью в Англии, Уэльсе и Северной Ирландии. Офисы компании были открыты в Москве и Лондоне. Возглавляет компанию россиянка Виктория Вальковская.

Как минимум часть этих компаний помогала скрывать от британских властей настоящих владельцев активов, говорится в расследовании. Кроме того, «Альфа» оказывала и другие услуги россиянам, опасающимся западных санкций.

Например, в материале утверждается, что «Альфа консалтинг» помогла компании бывшего владельца ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина создать юридическое лицо на Сейшелах, зарегистрировав ее на тещу россиянина. Она предоставила директора для одной из компаний друга Владимира Путина, бывшего министра связи Леонида Реймана.