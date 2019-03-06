В своей авторской программе «Вести недели» Дмитрий Киселев предложил список потенциальных военных целей России в США в попытке объяснить, что именно Владимир Путин имел в виду, говоря о «центрах принятия решений» в своем ежегодном обращении.

Киселев в деталях описал, как российская ракета «Циркон» уничтожит американские цели в «считанные секунды». Но он допустил грубую ошибку, указав несуществующие военные базы в качестве российских целей, а «Циркон», согласно официальной информации, еще в стадии разработки, сообщает Голос Америки.

Два объекта Киселев обозначил правильно, назвав Пентагон штаб-квартирой Министерства обороны, а Кэмп-Дэвид – командным центром президента США и Объединенного Комитета начальников штабов.

Однако остальная часть списка Киселева не обновлялась, по крайней мере, два десятилетия. В числе названных им военных объектов есть два, которые были закрыты более двадцати лет назад, он также исказил функции третьего объекта.

Бывшая военная база США в Форт-Ричи была закрыта в сентябре 1998 года в соответствие с решением Комиссии по реорганизации и закрытию базы. В настоящее время – это гражданский поселок с населением 314 человек, согласно данным переписи населения штата Мэриленд в 2010 году.

Национальная гвардия Мэриленда построила Форт-Ричи в 1926 году как тренировочный полигон. Во время Второй мировой войны база была назначена учебным центром военной разведки, где в течение четырех лет Пентагон размещал и обучал 20 000 разведчиков. С 1964 по 1975 год этот пост использовался в качестве вспомогательной базы и, в конечном итоге, как штаб-квартира 7-ой Сигнальной команды. В 1995 году Форт Ричи был включен в список для реорганизации и закрытия, вся военная деятельность прекратилась к 1998 году.

База никогда не была «командным центром президента Соединенных Штатов и Объединенного комитета начальников штабов», как утверждал Киселев.

Киселев допустил похожую ошибку, назвав в числе целей бывшую военно-воздушную базу вблизи Сакраменто, Калифорния. База была закрыта 18 лет назад и переоборудован в общественный аэропорт гражданской авиации.

«Часть парка Мак-Клеллан, аэропорт Мак-Клеллан в Сакраменто – один из самых успешных примеров перевоплощения бывшей военной базы в стране», – сообщается на вебсайте аэропорта.

Пентагон запланировал закрытие военно-воздушной базы Мак-Клеллан в 1993 году. База служила в качестве основного пункта снабжения на западном побережье во время Второй мировой войны, а затем стала одним из пяти пунктов ремонта и технического обслуживания военных самолетов. База Мак-Клеллан обеспечивала значительную материально-техническую поддержку и ремонт во время войны в Корее, войны во Вьетнаме и операции «Щит. Буря в пустыне».

Однако Мак-Клелланд никогда не был «командным центром стратегических наступательных сил» Соединенных Штатов, как утверждает Киселев, хотя в разгар военных действий там работало 4250 военнослужащих и 17 652 гражданских лица.

Еще одна ошибка Киселева – обозначение Джим-Крик в штате Вашингтон как «пункта управления ядерными силами». На самом деле, на базе размещена радиостанция Военно-Морских сил США и парк культуры и отдыха для военного состава. Радиостанция представляет собой передатчик с очень низкой частотой (VLF), основная задача которой – односторонняя передача приказов на подводные лодки Тихоокеанского флота в условиях погружения. Ежедневные функции Джим-Крик контролируются Военно-морской компьютерной и телекоммуникационной станцией Тихоокеанского командования.