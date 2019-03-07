Федеральный суд присяжных вынес обвинительный приговор женщине российского происхождения из Канзаса, которая вывезла своего ребенка из страны и не допускала к нему отца. Об этом объявил федеральный прокурор Стивен МакАллистер.

38-летняя Богдана Александровна Мобли была признана виновной в одном случае международного похищения ребенка и двух случаях попытки вымогательства денег у отца ребенка.

Суду были предъявлены доказательства того, что в апреле 2014 года Мобли увезла своего ребенка (называемого в материалах дела как «С. М.») в Россию, несмотря на то, что родительские права на него были присуждены его биологическому отцу Брайану Мобли. В тот момент супруги Мобли находились в процессе развода. Перед поездкой в Россию обвиняемая не получила разрешения суда или отца ребенка. Ребенок до сих пор не вернулся в Соединенные Штаты.

С апреля 2014 года по ноябрь 2016 года обвиняемая разрешала Брайану Мобли общаться с С. М. только по телефону и по Скайпу. Она сказала Мобли, что для того, чтобы увидеть своего ребенка, он должен отправить ей деньги.

Вынесение приговора назначено на 20 мая. Богдане Мобли грозит до трех лет тюрьмы по обвинениям в похищении ребенка и до 20 лет тюрьмы по обвинениям в вымогательстве.