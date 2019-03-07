Инфекция при беременности повышает риск появления аутизма у ребенка

Медицине давно было известно, что инфекционные заболевания, перенесенные будущими матерями во время беременности, могут негативно сказываться на здоровье ребенка. К примеру, такие патогены, как цитомегаловирус и вирус герпеса, способны вызвать у плода повреждения мозга и увеличить риск психиатрических заболеваний.

Результаты недавнего исследования, опубликованного изданием JAMA Psychiatry, показали, что перенесенные во время беременности инфекции — даже неспособные проникнуть в мозг вынашиваемого плода — связаны также с повышенным риском развития аутизма и депрессии.

Авторы исследования, Бенджамин аль-Хаддад (Вашингтонский университет), Кристина Адамс-Уолдорф (Вашингтонский университет) и Верена Сенгпиль (Гетеборгский университет), проанализировали около 1,8 млн историй болезни жителей Швеции, рожденных с 1973 по 2014 год.

Выяснилось, что дети матерей, которые во время беременности были госпитализированы с инфекциями, на 79% чаще страдали аутизмом и на 24% чаще — депрессией. Связи инфекций с психозами (включая шизофрению) и биполярным расстройством обнаружено не было.

По словам Кристины Адамс-Уолдорф, участки мозга развивающегося плода, ответственные за социальные и эмоциональные функции, «крайне уязвимы» для инфекций и воспалений.

«Нам следует более широко изучить влияние инфекций и воспалений на мозг ребенка, – сказала она. – Пока же мы должны предпринимать решительные действия по профилактике и лечению инфекций во время беременности».

Адамс-Уолдорф выразила особую обеспокоенность за женщин, отказывающихся от вакцины против гриппа.

«Они не только сами рискуют заразиться серьезной и опасной для жизни инфекцией, но и подвергают своего ребенка риску нейропсихиатрических расстройств в дальнейшей жизни», – считает она.