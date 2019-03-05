Армянка созналась в мошеннической схеме по получению американских виз

48-летняя Стелла Бояджян из города Рего-Парк (штат Нью-Йорк) признала себя виновной в сговоре с целью незаконного въезда в США иностранных граждан, визовом мошенничестве и краже личных данных с отягчающими обстоятельствами. Она обвиняется в участии в масштабной мошеннической схеме по получении американских виз гражданами Армении.

Согласно обвинительному акту, Бояджян управляла международной сетью преступников, которые участвовали в масштабной схеме по незаконному получению виз P-3 для «культурно уникальных артистов».

Данный вид визы позволяет иностранным гражданам временно въезжать на территорию Соединенных Штатов для выступлений, обучения или наставничества по программе, являющейся культурно уникальной. Работодатель или организация-спонсор при этом подают в Иммиграционную службу документы, подтверждающие уникальность этих представлений.

В феврале 2018 года Стелле Бояджян, Грачье Атояну (31 год, Глендейл, Калифорния) и Диане Григорян (42, Республика Армения) был предъявлен список из 15 пунктов обвинения в визовом мошенничестве и пособничеству незаконному въезду иностранных граждан в Соединенные Штаты. Бояджян и Григорян также были обвинены в сопутствующем отмывании денег.

Согласно материалам дела, Бояджян руководила некоммерческой организацией Big Apple Music Awards Foundation (BAMA), зарегистрированной в Рего-Парке, штат Нью-Йорк. Бояджян осуществляла преступную схему с помощью этой организации и личных связей в музыкальной индустрии Соединенных Штатов и Армении. Мошенники подавали для граждан Армении, желающих приехать в США, петиции по форме I-129 за плату в размере до 10 тысяч долларов. Затем они организовывали фотосессии, на которых будущие иммигранты выдавали себя за исполнителей традиционного искусства Армении. Получив инструктаж по прохождению интервью, кандидаты направлялись в Иммиграционную службу с фотографиями в народных костюмах и поддельными сертификатами. Оказавшись в Америке, некоторые из «артистов» платили Бояджян и ее сообщникам за продление визы P-3.