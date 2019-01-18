В штате Вашингтон ведут расследование вспышки кори

Служба здравоохранения округа Кларк (штат Вашингтон) ведет расследование вспышки кори. За последние две недели в Ванкувере было отмечено 16 случаев этой опасной болезни и выявлено 5 человек с подозрением на нее. Все пострадавшие являются детьми и подростками в возрасте до 18 лет. Из 16 заболевших детей 14 не были привиты от кори.

В списке опасных мест, опубликованном отделом местного здравоохранения указываются местные больницы, Международный аэропорт Портленда и некоторые церкви региона. В списке Службы здравоохранения фигурирует Church of Truth, расположенная по адресу: 7250 NE 41st St., Vancouver. Church of Truth, находящаяся по данному адресу, является славянской молодежной церковью. Ее пасторами указаны Роман и София Ткачук.

Согласно требованиям Службы здравоохранения, в школах, которые посещали возможные носители заболевания, к занятиям допускаются только учащиеся и сотрудники со справками об иммунитете к кори. Как сообщает издание OregonLive, уровень вакцинации округ Кларк является самым проблемным в регионе.

Представитель Службы здравоохранения Марисса Армстронг подтвердила “Славянскому Сакраменто” о ведущемся расследовании в отношении распространения опасной болезни.

Если вы подозреваете, что ваш ребенок заболел корью, перед визитом в медицинское учреждение позвоните и предупредите врачей, чтобы они организовали безопасный для других пациентов прием.

Со всеми вопросами можно обращаться в колл-центр Службы здравоохранения округа Кларк по номеру 360-397-8021. Текущая информация о статусе расследования публикуется на сайте организации.