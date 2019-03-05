Администрация Трампа урезает финансирование абортов, Калифорния – против

Генеральный прокурор Калифорнии Хавьер Бесерра подал иск против нового правила администрации Трампа-Пенса, касающегося федеральной программы, предоставляющей доступ пациентов к услугам по профилактике заболеваний и контролю за рождаемостью. Иск генерального прокурора призван защитить жителей Калифорнии, клиники и медицинские учреждения от серьезных изменений в программе Title X, которая является единственной федеральной программой, посвященной исключительно планированию семьи.

«Администрация Трампа-Пенса усилила нападки на здоровье женщин, – сказал генеральный прокурор Бесерра. – Незаконное правило лишает пациентов доступа к важным услугам здравоохранения и не позволяет врачам предоставлять полную и точную информацию о медицинских услугах. Саботирование администрацией Трампа-Пенса программы Title X, на которую рассчитывают миллионы женщин нашей страны, является не только безответственным, но и опасным для здоровья женщин. Президент Трамп относится к женщинам так, как будто сегодня 1920 год, а не 2019».

В поданном иске генеральный прокурор Бесерра заявляет, что новое правило администрации Трампа-Пенса является незаконным и наносит вред. Оно помешает медицинской практике и приведет к закрытию многих клиник из-за финансового напряжения.

«Правило, введенное администрацией Трампа, является атакой против более чем миллиона калифорнийцев с низким уровнем доходов, которые рассчитывают на жизненно важные скрининги и лечение, – сказал губернатор Гэвин Ньюсом. – Политические игры с системой здравоохранения опасны и крайне безответственны. Наши матери, жены, сестры и дочери заслуживают лучшего. Мы ответим на эту атаку на здоровье женщин в суде».

Как отмечается в зявлении прокурора штата, новое правило не позволяет врачам оказывать пациентам непредвзятые консультации по вопросам репродуктивного здоровья, предоставлять пациентам полную информацию о доступном им выборе, включая аборты, и направлять их в клиники для абортов, вынуждая медицинские учреждения отказываться от финансирования по федеральной программах, если они желают предоставлять пациентам полную и точную информацию.

«Женщины заслуживают не только беспрепятственный доступ к здравоохранению, но и беспрепятственный доступ к информации, – сказал временный президент Сената Тони Аткинс. – Решение запретить клиникам по планированию семьи направлять пациентов на аборты создает ненужные препятствия для принятия пациентами решений, наиболее подходящих для них и их семей».

Администрация Трампа также требуют от клиник планирования семьи (таких как Planned Parenthood) и общественных центров здравоохранения физически и финансово отделяться от медицинских учреждений, проводящих аборты.

«Как председатель Кокуса демократических женщин-законодателей я рада вместе с губернатором Ньюсомом, генеральным прокурором Бесеррой, моими коллегами-законодателями, медицинскими учреждениями и активистами демонстрировать поддержку системы репродуктивного здравоохранения в Калифорнии, – сказала сенатор Конни Лейва. – Мы сплотились в оппозиции недавним попыткам подорвать финансирование программы Title X организациями, предоставляющими калифорнийцам важные услуги здравоохранения. Я продолжу бороться столько, сколько будет нужно, пока мы не одержим победу для женщин и семей Калифорнии».

В Калифорнии действует самая крупная в стране программа Title X. Эта программа финансирует медицинские учреждения штата, помогая им проводить профилактическое лечение, включая важные услуги по репродуктивному здравоохранению.