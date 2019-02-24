Вирус кори завезен в штат Вашингтон из Украины?

Как сообщает Служба здравоохранения округа Кларк (штат Вашингтон), по состоянию на 21 февраля в округе было отмечено 64 подтвержденных случая кори и 2 пациента с подозрением на корь. 56 из заболевших не были иммунизированы, 2 человека прошли неполный курс прививок, для остальных 6 подтвержденные сведения отсутствуют. Подавляющее большинство пострадавших — дети и подростки.

В интервью телеканалу KOIN педиатр из Хэппи-Вэлли Татьянa Одарич рассказала, что многие родители из стран Восточной Европы по-прежнему боятся вакцинировать своих детей. Немалую роль в этом играют распространяемые в русскоязычном Интернете статьи и видео о детях, якобы пострадавших от прививки против кори. Один из таких анонимных роликов, по словам Одарич, набрал более 5 миллионов просмотров.

В далекие советские времена страхи этих родителей имели под собой основания: тогда вакцины зачастую хранились неправильно и становились неэффективными или даже опасными для здоровья. Теперь же риск заболеть корью многократно превышает риск возможных осложнений от прививки.

Особенно страдают от вируса славянские церкви Вашингтона и Орегона, где процент нежелающих прививаться является традиционно низким.

Как сообщают местные здравоохранители, вирус в регион был завезен путешественниками из Украины, где в данный момент также бушует эпидемия кори. По некоторым данным, на данный момент там зарегистрировано несколько тысяч больных, из которых – 1719 детей.

Корь — крайне заразное заболевание, распространяемое воздушно-капельным путем. Вирус остается в помещении до двух часов после визита больного корью и заражает при контакте практически всех не имеющих иммунитета. Особенно опасной болезнь является для младенцев и маленьких детей.

Всех подозревающих у себя симптомы кори Служба здравоохранения просит перед посещением медицинских учреждений предупредить врачей по телефону, чтобы уменьшить риск заражения для остальных пациентов.