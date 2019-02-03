Полсотни подтвержденных случаев заболевания корью в штате Вашингтон

Служба здравоохранения округа Кларк продолжает расследование вспышки кори. С 1 января было выявлено 43 подтвержденных случая заболевания и 8 пациентов с подозрением на корь. Новых общественных мест, посетители которых могли контактировать с носителями вируса, обнаружено не было.

Один из заболевших корью совершил поездку на Гавайи, а другой — в Бенд, штат Орегон. Два заболевших жителя округа Кларк переехали в Джорджию. В статистику не включены подтвержденные случаи заболевания в округах Кинг (Вашингтон) и Малтнома (Орегон).

Сотрудники Службы здравоохранения не обнаружили источник вспышки и связь между заболевшими. Большинство пострадавших являются невакцинированными детьми, и врачи-инфектологи вновь напоминают родителям о необходимости прививок.

Один из заболевших, 9-летний мальчик из Ванкувера, не был привит, потому что его родители опасались возникновения аллергической реакции. Его отец согласился на интервью с журналистами, чтобы прояснить ситуацию.

Мужчина переехал в США из Киргизии в 2002 году с женой и двумя дочерьми. Мальчик и его третья сестра родились уже в Соединенных Штатах.

Семья, по словам отца, не выступает против вакцинации: все три его дочери получили прививки от кори. Однако у мальчика была серьезная аллергия на пыльцу, и родители опасались, что прививки могли ухудшить его состояние.

Отец мальчика сожалеет о случившемся и говорит, что в дальнейшем ребенок будет регулярно получать прививки.

Законы штата Вашингтон позволяют отказываться от вакцинации по религиозным, философским и медицинским причинам. В округе Кларк процент иммунизированных является одним из самых низких в штате.

По данным статистики, главным образом жители округа отказываются от прививок по личным мотивам. Освобождение по медицинским показаниям дается в основном детям, проходящим химиотерапию или другое лечение, ослабляющее иммунную систему.

Как сообщил директор ванкуверской частной школы Slavic Christian Academy Андрей Дубинин, больше никто из его учеников не заразился корью — включая четверых непривитых детей из класса заболевшего мальчика, пишет OregonLive.

Где именно заразился заболевший ребенок, неизвестно, однако 23 декабря он посетил мероприятие в пятидесятнической церкви Church of Truth, где детям показывали представления по библейским сюжетам.

7 января мальчик пошел в школу после зимних каникул и в тот же день почувствовал себя плохо. Родители предположили простуду или грипп, а когда 11 января у него на лице появилась сыпь, решили, что это краснуха. Они не обратились ко врачу, а лечили мальчика дома.

На данный момент несколько славянских церквей и школ региона указаны в опасном списке для посещений.

«Вакцина от кори неидеальна, но даже одна доза предотвращает заболевание в 93% случаев, – говорит Алан Мельник из Службы здравоохранения округа Кларк. – Рекомендованные две дозы дают еще более эффективную защиту — 97 процентов».

Служба здравоохранения округа рекомендует всем, кто мог контактировать с больными и подозревает у себя симптомы кори, обратиться к врачу.

Чем опасна корь и как с ней бороться

Корь – это серьёзное заболевание, которое вызывает сыпь и лихорадку. Корь очень заразна. Корь распространяется, когда больной человек выдыхает, кашляет или чихает. Корью гораздо чаще заражаются те, кто не прошёл вакцинацию, напоминает Служба здравоохранения штата Вашингтон. Корь может быть особенно опасной для младенцев и маленьких детей. Она может вызвать отёк головного мозга и инфекцию в лёгких. В редких случаях корь может привести к смертельному исходу.

Врачи рекомендуют всем детям получить прививку MMR. Прививка ЭМЭМАР/MMR безопасна и очень эффективна для предотвращении кори. Она также защищает от свинки и от краснухи. Сделать вакцину MMR безопаснее, чем заболеть корью, говорят медицинские специалисты. У большинства детей побочных эффектов от прививки не бывает. Побочные эффекты, которые действительно случаются, обычно слабовыраженные и долго не длятся, они включают в себя повышение температуры, небольшую сыпь и болезненное ощущение.

По словам экспертов, никакие исследования не обнаружили связь между аутизмом и вакциной MMR. Это было тщательно изучено многими врачами и учеными со всего мира. Ученые изучают вероятность возникновения аутизма у ребенка. Большинство ученых согласны с тем, что аутизм, вероятно, является результатом сочетания семейных генов и событий до и после рождения. Это может включать в себя возраст родителей на момент рождения, болезнь матери во время беременности или трудности при рождении. Они также изучают связь между аутизмом и местожительством человека.