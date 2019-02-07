Спецслужбы расследуют деятельность восточноевропейской мафии

По сообщению Министерства юстиции США, четырем американцам, 15 гражданам Румынии и одному гражданину Болгарии после многолетнего расследования были предъявлены обвинения в мошенничестве, отмывании денег и краже личных данных. 12 из них были экстрадированы в Соединенные Штаты и ожидают суда, который должен состояться летом этого года.

Как гласит обвинительный акт из 24 пунктов, подсудимые состояли в преступной группе, большинство участников которой проживали в Александрии (Румыния). Мошенники публиковали на Craigslist, eBay и других сайтах объявления о продаже дорогостоящих товаров, таких как автомобили. С помощью тщательно подобранных легенд и поддельных документов они убеждали американских покупателей переводить им деньги за несуществующие товары. Полученные обманом средства затем отмывались через компании Coinflux Services и R G Coins, принадлежавшие двум из обвиняемых, и конвертировались в местную валюту.

Одному из членов преступной группы, 34-летнему Адриану Митану, также были предъявлены отдельные обвинения в краже номеров кредитных карт путем фишинга и взлома компьютерных сетей американских компаний. Полученную информацию он передавал находившимся в США сообщникам, которые делали копии украденных кредитных карт, снимали с них деньги и расплачивались с Митаном криптовалютой Bitcoin.

В крупномасштабном расследовании принимали участие Секретная служба, Отдел криминальных расследований Налоговой службы, Полиция штата Кентукки и другие правоохранительные органы США, а также Управление по расследованию организованной преступности и терроризма Румынии.

Обвиняемым грозят длительные тюремные сроки и денежные штрафы в размере до полумиллиона долларов.