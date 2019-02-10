Федеральным бюро расследований объявлен в розыск российский гражданин Николай Кречет 1970 года рождения, проживавший в штате Коннектикут. В мае 2018 года он был признан виновным в торговле краденым и выпущен под залог в ожидании приговора. 10 декабря 2018 года, за день до назначенного заседания суда, он скрылся от правосудия, отправив в федеральную прокуратуру электронное письмо с объяснениями.

Предположительно Кречет покинул страну, вылетев из Бостона (штат Массачусетс) в Португалию, а оттуда в Россию.

Федеральным окружным судом Нью-Джерси был выдан ордер на его арест. Всех имеющих какую-либо информацию о местонахождении Николая Кречета просят обратиться в местное отделение ФБР или в ближайшее посольство США.

С 2014 по 2015 год Кречет и его сообщники занимались перепродажей краденых товаров и обналичиванием краденых кредитных карт и подарочных сертификатов. Оборот преступной группы составил несколько миллионов долларов.