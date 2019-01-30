Русский общественный совет США опубликовал на сайте change.org петицию, адресованную Департаменту землепользования и природных ресурсов штата Гавайи. Поводом для петиции стало решение администрации штата переименовать Исторический парк Елизаветинской крепости (Russian Fort Elizabeth) на острове Кауаи, дав ему местное название «Па’ула’ула о Хипо».

«Переименование крепости сотрет уникальную и малоисследованную историю, которая объединяет гавайско-американскую и русско-американскую общины, – пишут авторы петиции. – Более того, это приведет к искаженному пониманию происхождения крепости».

Петиция, которую уже подписали более 2200 человек, предлагает компромиссное решение, защищающее интересы всех сторон спора: сохранить историческое имя крепости и добавить к нему местное название.

Елизаветинская крепость — Russian Fort Elizabeth — была построена в 1817 году местными жителями под руководством представителя Российско-американской компании Георга Шеффера, который надеялся превратить Гавайи в колонию России. Однако уже через несколько месяцев после постройки форта российские корабли покинули остров. Елизаветинская крепость до 1864 года использовалась гавайскими властями, а затем была заброшена, и лишь сто лет спустя ее руины были объявлены национальным памятником.