В Сакраменто насмерть сбит молодой сотрудник службы скорой помощи

На сайте GoFundMe открыт сбор средств на похороны сотрудника службы скорой помощи Юрия Олейника из округа Сакраменто. В прошлое воскресенье, 27 января, мотоцикл Юрия был сбит неизвестным автомобилем, водитель которого скрылся с места происшествия.

У 27-летнего Юрия Олейника остались жена Марианна и двухлетняя дочь Дженнифер. Помимо основной службы Юрий работал директором воскресной школы в славянской церкви Revival Christian Center. Родственники, сослуживцы и знакомые Юрия искренне скорбят о его кончине, сообщает телеканал ABC.

Дорожная полиция Калифорнии ведет розыски водителя, покинувшего место аварии. Его автомобиль описывается как большой SUV черного цвета, возможно, Cadillac Escalade или Chevrolet Suburban, с тонированными стеклами и повреждениями на правой задней части кузова. Всех имеющих какую-либо информацию о данном происшествии просят позвонить в отделение Дорожной полиции в Северном Сакраменто по номеру 916-348-2300.