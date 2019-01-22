Десятки жителей Южной Калифорнии стали жертвами мошенников, которые собирали номера кредитных карт при помощи устанавливаемых на банкоматы скиммеров. Как сообщает издание Tri-City Herald, арестованными являются выходцы из России, Молдовы и Румынии.

Четверо членов преступной группы были арестованы по обвинениям в краже личных данных и хранении краденого. Ими оказались 21-летний Эмиль Кабиров, 24-летний Денис Легун, 22-летняя Ана Оничи и 35-летний Георге Василе. Пятому подозреваемому, чье имя пока неизвестно, удалось скрыться от полиции.

При обыске в автомобилях и гостиничных номерах арестованных было обнаружено более сотни кредитных карт и подарочных сертификатов, а также устройство для копирования SIM-карт и около 20 тысяч долларов наличными.