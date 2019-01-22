Бездомные собаки из Чернобыля обретают новую родину в США

В семье жительницы Калифорнии Кристины Андерсон из региона Сакраменто недавно появилось пополнение: семимесячная дворняжка по имени Персик. Многие американцы усыновляют бездомных собак в местных приютах для животных, но Персик попала к своей новой хозяйке из далекого Чернобыля — того самого печально известного украинского города, который превратился в зону отчуждения после аварии на атомной электростанции в 1986 году.

Об этом говорится в репортаже телеканала CBS.

За прошедшие с того времени десятилетия оставшиеся на покинутой территории собаки одичали, а их породы перемешались между собой. По подсчетам специалистов, на территории бывшей АЭС живет около 250 собак, еще 200 — в пределах Чернобыля, и несколько сотен — в других районах зоны отчуждения. Они ведут жалкое существование, страдая от болезней и конкуренции со стороны диких волков.

По информации издания The Sacramento Bee, за последний год в США прибыло по меньшей мере два десятка четвероногих животных. Одна из собак нашла свой новый дом во Флориде, другая – в регионе Сакраменто.

В 2018 году Персик и еще 19 чернобыльских собак начали новую жизнь в Америке благодаря усилиям фонда Clean Futures и пожертвованиям неравнодушных граждан. Фонд разработал трехлетний план помощи четвероногим жителям Чернобыля, включающий лечение, вакцинацию и стерилизацию собак, говорится на сайте фонда.