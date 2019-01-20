Самостоятельно получить политическое убежище в США и вернуться в Украину

В 2007 году украинец Влад Михайлов, как и тысячи его соотечественников, приехал в США и получил политическое убежище. Но уже через четыре года он вернулся на родину, а еще через три года пришел в американское посольство и сдал свою гринкарту.

«У меня была мечта попасть в Америку, и не потому, что там комфортная жизнь, а потому, что там была возможность честно зарабатывать больше, чем в Украине», – рассказывает Михайлов. Он получил студенческую визу и приехал в университет Fresno Pacific на курсы английского языка.

Для того, чтобы остаться в стране и начать легально работать, Влад решил подать на политическое убежище. Он попробовал обратиться к адвокату, но тот, во-первых, потребовал за свои услуги слишком большую сумму, а во-вторых, предложил придумать фальшивую «историю» для Иммиграционной службы и дал гарантии получения политического убежища — что сразу же показалось Владу подозрительным.

Тогда он подал заявление самостоятельно, несмотря на слабое знание английского.

«Когда я ознакомился с законодательством, то понял, что какой-то яркой истории у меня нет, – вспоминает Михайлов, – но есть несколько пунктов, подходящих под американские законы: религиозные причины, политические взгляды, национальность. Я набросал все в кучу, потому что относился к этому не так серьезно, я относился к этому как к одному из шансов».

На интервью чиновник из Иммиграционной службы, казалось, был враждебно настроен по отношению к Владу — вел себя вызывающе, постоянно перебивал, задавал множество вопросов. Но политическое убежище Михайлов тем не менее получил.

Первые несколько месяцев он жил на пособие, одновременно совершенствуя английский и знакомясь с жизнью простых американцев. Затем начал рабочую карьеру, побывав охранником, разносчиком пиццы и таксистом. Не обошлось и без драматических эпизодов — в качестве охранника Михайлову несколько раз приходилось пускать в ход перцовый баллончик, а во время работы на такси на него напал с ножом ранее судимый, отправив на несколько месяцев на больничный.

Но в общем и целом Влад был доволен жизнью в США. Почему же он решил вернуться в Украину?

«Сначала я был счастлив, что попал в Америку, – объясняет он. – У меня действительно много что получалось, я видел, что Бог мне помогает. Все складывалось, все было отлично, работы было много. Но были внутренние переживания, связанные с моей совестью, с моей верой. Я начал думать о том, на своем ли я месте. И я пришел к мысли, что вообще-то получил статус не совсем честно. В моем заявлении все соответствовало действительности, но мотив мой был – получить честную возможность больше зарабатывать и жить. У меня произошла переоценка моего внутреннего состояния, моих отношений с Богом, что я должен быть чистым с Ним, чистым с собой».

Мнение Влада Михайлова о политической ситуации в Украине порой не совпадает со взглядами его бывших соотечественников, оставшихся в Калифорнии.

«Я считаю, что это война, но это в первую очередь гражданская война. Я не считаю, что Россия – агрессор в прямом смысле слова. То есть она не вторглась на территорию Украины без оснований, – говорит он. – Восток Украины русскоязычный и больше расположен к России, чем к Западу, это сложилось исторически. Раскол был давно, еще при Кучме, при Януковиче, просто его обострили Майданом. Конечно, Майдан нес хорошие идеи – прекратить коррупцию и беспредел Януковича и его команды, но это слишком далеко зашло, и самое главное, ни у кого не спросили на Востоке».