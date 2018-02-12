37-летняя американская гражданка российского происхождения Богдана Мобли (Осипова) по-прежнему находится под стражей. Как сообщают ее родители, в декабре прошлого года ее состояние резко ухудшилось, и 18 декабря ее перевели в Федеральный медицинский центр Карсуэлл в штате Техас.

В медицинском центре родителям Богданы удалось увидеть ее только один раз, и ее состояние было удручающим. Она сидела в инвалидном кресле, в подгузнике и с многочисленными синяками на руках. После визита сотрудник госпиталя без объяснения причин объявил, что дальнейшие посещения запрещены.

Богдана Мобли (Осипова) иммигрировала в США в 2003 году и получила американское гражданство. В марте 2014 года ее второй муж, Брайан Мобли, подал на развод. Пока шел бракоразводный процесс, Богдана бежала в Россию с двумя детьми, от первого и второго брака. Ее третий ребенок появился на свет в России два месяца спустя.

Через три года, когда Богдана вновь приехала в США, она была арестована ФБР по обвинению в похищении детей. Сейчас ее бывший муж, которому суд дал полные родительские права на двух младших дочерей, Софию и Изабеллу, пытается добиться возвращения детей из России. Его новая жена Мелисса организовала на сайте GoFundMe сбор средств на оплату судебных расходов.