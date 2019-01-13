В Миннеаполисе любители сауны могут насладиться баней в любом районе города

По чему больше всего скучают россияне, переехавшие в США? По пару и венику — ведь «каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню». Репортаж “Голоса Америки”.

В штате Миннесота немало выходцев из России и других «банных» стран – Германии, Норвегии, Ирландии. Многие миннесотцы, сохраняя европейские традиции, строят в своих домах бани и сауны, но общественных парных здесь до недавних пор не было — пока в 2016 году с помощью краудфандингового сайта Kickstarter не появился кооператив под названием 612 Sauna Society.

«Мы знаем, что здесь нет столь привычной во многих европейских странах бани. Два года назад мы решили сделать передвижную сауну. Мы начинали как волонтеры и не прогадали: о нас заговорили, и все это превратилось в хороший бизнес», – рассказывает один из членов кооператива.

Передвижную сауну на колесах с эмблемой компании, на которой изображен традиционный банный веник, можно увидеть во многих районах Миннеаполиса и Сент-Пола. Как правило, она останавливается рядом с парками, кемпингами и другими зонами отдыха.

«Мне нравится, что печь у них не электрическая, а дровяная, куда можно подкинуть сколько хочешь дров, полить камни», – делится своими впечатлениями посетитель сауны Леонид.