Более двух десятков музеев Сакраменто примут участие в традиционном Дне бесплатных музеев, который состоится в субботу, 2 февраля 2019 года. В этом году за Днем бесплатных музеев впервые последует Неделя музеев Сакраменто, которая порадует жителей и гостей столицы штата множеством разнообразных культурных программ.

Координатором события выступает организация Sacramento Area Museums при поддержке спонсоров — системы здравоохранения Sutter Health и фитнесс-центра California Family Fitness.

2 февраля проезд в городском общественном транспорте также будет бесплатным при предъявлении флаера Sacramento Regional Transit. Флаер можно распечатать на принтере или сфотографировать на смартфон.

Полный список музеев, принимающих участие в мероприятии, можно найти на сайте Sacramento Area Museums (sacmuseums.org/news-events/museum-day). Организаторы рекомендуют запланировать на этот день посещение не более двух-трех выставок, чтобы получить достаточно времени на осмотр экспозиций и на передвижение по городу.