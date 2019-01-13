В рамках бюджета на следующий фискальный год недавно вступивший на пост губернатора Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил о создании фонда для обеспечения жителей штата «безопасной и доступной питьевой водой».

Для наполнения этого фонда предлагается ввести дополнительный налог. Подробные цифры пока неизвестны, однако сходный план предыдущего губернатора Джерри Брауна — не получивший поддержки законодателей — предусматривал налог в размере 95 центов в месяц на каждого жителя штата.

Проблема чистой питьевой воды остро стоит перед сотнями тысяч калифорнийцев, в особенности проживающих в районах пустыни Мохаве и долины Сан-Хоакин.

«Мы живем в Калифорнии, мы живем в Соединенных Штатах Америки, и миллион человек не имеют доступа к чистой питьевой воде. Это позор», – заявил губернатор Ньюсом.